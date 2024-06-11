В Киеве и области 12 июня снова ожидаются грозы

Синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями и сильные дожди.

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В среду – 12 июня – в Киеве и области метеорологи прогнозируют грозы (I уровень опасности, желтый).

В КГГА пишут, что синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями, сильные дожди, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью – 16-18°, днем ​​– 21-23°.

Специалисты рекомендуют во время грозы избегать нахождения вблизи крупных деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и не парковать рядом с ними автотранспорт. Также советуют плотно закрывать окна домов и не оставлять на незастекленных балконах и лоджиях предметы, которые могут выпасть наружу.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что по информации ДТЭК, в Киевской области фиксировали аварийные отключения света из-за грозы.

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