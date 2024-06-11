Град та шквали: українців попередили про небезпечні метеорологічні явища

12 червня в Україні погіршиться погода.

Український гідрометеорологічний центр попередив громадян про небезпечні метеорологічні явища в країні.

Там зазначають, що 12 червня в більшості областей грози, у північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі; вдень у центральних, південних та східних областях місцями град та шквали 15-20 м/с.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

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