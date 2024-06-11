У Київському метрополітені назвали терміни відновлення руху поїздів між станціями «Деміївська» та «Либідська»

Рух поїздів «синьою» гілкою метро планують відновити на початку осені 2024 року.

Фото: КМДА

У Києві рух поїздів «синьою» гілкою метрополітену між станціями «Деміївська» та «Либідська» запустять на початку осені. Про це заявив виконувач обов’язків начальника Київського метрополітену Віктор Вигівський у коментарі «Суспільному».

За його словами, роботи на будівельному майданчику між станціями тривають цілодобово.

«Ми зараз фактично дійшли до фінальної стадії робіт у котловані, демонтована верхня частина тунелю і взялися за демонтаж останніх елементів споруди тунелю», – розповів керівник метрополітену.

Він підкреслив, що надалі фахівці візьмуться за монтаж нового монолітного тунелю.

«Безпосередньо ще виконуються роботи усередині тунелю та прилеглих ділянках. Це 27 метрів з одного боку і 25 – з іншого. Там уже виконані роботи, що стосується скажімо так «лікування» тунелю і зараз триває робота для підсилення тунелю по периметру», – зазначив очільник столичної підземки.

Ремонті роботи триватимуть до кінця літа, потім ще потрібно провести тестові пуски руху поїздів і після цього – вже відновлення руху потягів.

«Для себе ми дивимося по інтенсивності виконання, по роботах, які ми виконуємо, що запустити рух поїздів вдасться на початку осені», — прогнозує посадовець.

Він стверджує, що нині усі складні роботи фактично завершили.

«Основне питання було забезпечити ефективну роботу у самому котловані, не допустити винесення піску в котлован і доступу води. Цю роботу вже виконали. Далі, якщо вже демонтується тунель, то залишаються тільки роботи щодо монтажу тунелю і безпосередньо роботи в тунелі: прокладання колій, кабелів і запуск руху поїздів», – додав Вигівський.

Раніше повідомлялося, що Київському метрополітені збільшать інтервали руху між поїздами орієнтовно на одну хвилину в «міжпік» та на 45 секунд у «пікові» години. Це пов'язано із тим, що метрополітену бракує кадрів.

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