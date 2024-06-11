На Львівщині суд покарав жінку, яка зарізала свого співмешканця

Жінку відправили за ґрати за вбивство чоловіка.

На Львівщині 39-річну жінку визнано винною в умисному вбивстві. Їй призначено покарання у виді 10 років 2 місяців позбавлення волі. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Зазначається, що у грудні 2022 року в місті Самборі обвинувачена вбила свого співмешканця.

В той вечір жінка разом з чоловіком розпивали алкогольні напої. Під час застілля між парою виник конфлікт, який переріс у шарпанину. В ході якої фігурантка взяла в руки ніж та нанесла ним вісім ударів в шию та груди потерпілому. Від отриманих травм останній помер на місці.

До набрання вироком законної сили обвинувачена знаходитиметься під вартою.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

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