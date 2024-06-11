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Вища рада правосуддя внесе Президенту подання про призначення 9 суддів до місцевих судів

16:20, 11 червня 2024
Колективи судів зможуть поповнитися 9 новими суддями.
Вища рада правосуддя внесе Президенту подання про призначення 9 суддів до місцевих судів
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У вівторок, 11 червня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президенту Володимиру Зеленському подань про призначення дев’ятьох суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Рабчуна Руслана Олександровича – на посаду судді Обухівського районного суду Київської області;

Дерев’янко Ліни Леонідівни – на посаду судді Миколаївського окружного адміністративного суду;

Діденка Антона Олександровича – на посаду судді Новозаводського районного суду міста Чернігова;

Москаленко Ірини Віталіївни  – на посаду судді Тальнівського районного суду Черкаської області;

Буравової Кристини Ігорівни– на посаду судді Богуславського районного суду Київської області;

Чекулаєва Сергія Олександровича – на посаду судді Сергія Олександровича Голосіївського районного суду міста Києва;

Дем’янова Юрія Миколайовича – на посаду судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області;

Присяжного Олексія Івановича – на посаду судді Липовецького районного суду Вінницької області;

Сольського Віталія Володимировича – на посаду судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області.

Зазначається, що під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККС та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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