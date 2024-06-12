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Ухилилась від сплати ПДВ на понад 8 млн грн: на Київщині судитимуть директорку підприємства

00:06, 12 червня 2024
У період з другого півріччя 2022 року по червень 2023 року жінка умисно ухилилась від сплати податків.
Ухилилась від сплати ПДВ на понад 8 млн грн: на Київщині судитимуть директорку підприємства
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У Київській області правоохоронці скерували  до суду обвинувальний акт стосовно директорки приватної будівельної компанії за фактом ухилення від сплати податків.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, обвинувачена співпрацювала з державними та комунальними підприємствами, яким надавала послуги з ремонту житлових споруд та прибудинкових територій.

У період з другого півріччя 2022 року по червень 2023 року жінка умисно ухилилась від сплати податків, чим спричинила матеріальну шкоду держбюджету на понад 8 млн грн.

У прокуратурі додали, що в рамках кримінального провадження прокурор заявив позов в інтересах держави з метою відшкодування завданих збитків.

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