Ухилилась від сплати ПДВ на понад 8 млн грн: на Київщині судитимуть директорку підприємства

У період з другого півріччя 2022 року по червень 2023 року жінка умисно ухилилась від сплати податків.

У Київській області правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно директорки приватної будівельної компанії за фактом ухилення від сплати податків.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, обвинувачена співпрацювала з державними та комунальними підприємствами, яким надавала послуги з ремонту житлових споруд та прибудинкових територій.

У період з другого півріччя 2022 року по червень 2023 року жінка умисно ухилилась від сплати податків, чим спричинила матеріальну шкоду держбюджету на понад 8 млн грн.

У прокуратурі додали, що в рамках кримінального провадження прокурор заявив позов в інтересах держави з метою відшкодування завданих збитків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.