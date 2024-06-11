Пенсії в Україні: кому підвищать виплати вже цього місяця

не менше ніж 24 місяці страхового стажу;

менше 24 місяців стажу, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

Також перерахунок не проводиться для працюючих пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугою років, якщо вони ще не досягли пенсійного віку.

При перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам враховується:

лише набутий страховий стаж, якщо пенсіонер пропрацював менше ніж 24 місяці після призначення або попереднього перерахунку пенсії (станом на 1 березня 2024 року);

страховий стаж та зарплата (якщо це вигідно для пенсіонера) у разі, якщо пенсіонер пропрацював більше ніж 24 місяців станом на 1 березня 2024 року.

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