Практика судів
  1. В Україні

Країни G7 домовляться про створення фонду для України за рахунок доходів від активів рф, – ЗМІ

16:15, 11 червня 2024
Як повідомляється, фонд надаватиме допомогу Україні у вигляді пожертвувань,
Країни G7 домовляться про створення фонду для України за рахунок доходів від активів рф, – ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Країни "Великої сімки"  планують створити спеціальний фонд для підтримки України, фінансуючи його за рахунок доходів, отриманих від заморожених російських активів.  Про це інформує японське інформагентство Nikkei.

Як повідомляється, лідери G7 мають намір досягти згоди з цього питання на саміті в Італії, який розпочнеться у четвер.

Фонд планують створити при міжнародній організації, наприклад, при Світовому банку. Сполучені Штати, Велика Британія, Японія та інші країни внесуть кошти у фонд у вигляді позик. Погашатися ці позики будуть за рахунок прибутків від інвестування заморожених активів рф.

Фонд надаватиме допомогу Україні у вигляді пожертвувань, тому країна не буде зобов'язана повертати гроші.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у липні Україна отримає €1,5 млрд прибутків від заморожених активів рф.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Печерський райсуд Києва тимчасово отримав двох суддів

Судді з Дніпра та Вінницької області підсилять найбільш завантажений суд столиці.

Міноборони вважає, що депутати мають негайно повернутися до створення Військової поліції

Одним з пріоритетів Міністерства оборони України є створення всієї вертикалі військової юстиції – військової поліції, військової прокуратури та військових судів.

Забронювати працівника через портал Дія буде неможливо, якщо про нього відсутні дані в Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг»

Обов’язковою умовою бронювання через Портал Дія буде наявність даних про працівника в Реєстрі військовозобов’язаних.

Україна не повинна збавляти темп реформ з подолання корупції і ухилення від сплати податків – спецпредставник США Пенні Пріцкер

Підтримка партнерів залежить від проведення реформ в Україні – спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Прокурор критикував суддю у судовому засіданні та звинуватив суд у тому, що справа пішла не в тому напрямку

Суддя у відповідь задовольнив відвід прокурора та поскаржився на його дії у Вищу раду правосуддя.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Коморний
    Олександр Коморний
    заступник голови Львівського окружного адміністративного суду
  • Микола Гурин
    Микола Гурин
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Юрій Парусніков
    Юрій Парусніков
    голова Центрального апеляційного господарського суду
  • Інна Білоус
    Інна Білоус
    суддя Вищого антикорупційного суду