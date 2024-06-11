Країни G7 домовляться про створення фонду для України за рахунок доходів від активів рф, – ЗМІ

Як повідомляється, фонд надаватиме допомогу Україні у вигляді пожертвувань,

Країни "Великої сімки" планують створити спеціальний фонд для підтримки України, фінансуючи його за рахунок доходів, отриманих від заморожених російських активів. Про це інформує японське інформагентство Nikkei.

Як повідомляється, лідери G7 мають намір досягти згоди з цього питання на саміті в Італії, який розпочнеться у четвер.

Фонд планують створити при міжнародній організації, наприклад, при Світовому банку. Сполучені Штати, Велика Британія, Японія та інші країни внесуть кошти у фонд у вигляді позик. Погашатися ці позики будуть за рахунок прибутків від інвестування заморожених активів рф.

Фонд надаватиме допомогу Україні у вигляді пожертвувань, тому країна не буде зобов'язана повертати гроші.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у липні Україна отримає €1,5 млрд прибутків від заморожених активів рф.

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