Печерський райсуд Києва тимчасово отримав двох суддів

Судді з Дніпра та Вінницької області підсилять найбільш завантажений суд столиці.

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Вища рада правосуддя 11 червня строком на 1 рік відрядила у склад Печерського районного суду міста Києва двох суддів:

суддю Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Михайла Юшкова

суддю Барського районного суду Вінницької області Віту Єрмичову

Свої обов’язки в Печерському райсуді столиці відряджені судді розпочнуть виконувати з 24 червня.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», Друга палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів 1 травня 2024 року внесла у Вищу раду правосуддя подання з рекомендацією про тимчасове відрядження у склад Печерського райсуду суддів Михайла Юшкова та Віту Єрмичову.

Михайло Юшков призначений на посаду судді Єнакіївського міського суду Донецької області у 2013 році. З 2015 року – суддя Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська.

Віта Єрмічова була призначена на посаду судді у 2007 році, була головою Барського райсуду Вінницької області.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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