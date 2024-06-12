Минюст попросил суд освободить Ocean Plaza от долга перед приближенными к кремлю олигархами Ротенбергами

ТРЦ Ocean Plaza в Киеве освободят от многомиллионных долгов перед бывшими владельцами.

Министерство юстиции решило освободить ТРЦ Ocean Plaza от многомиллионного долга перед российскими олигархами Ротенбергами путем применения санкций в отношении кредита и взыскания прав требования в доход государства по решению суда.

Об этом сообщается на сайте Минюста.

Как отмечают в СМИ, непогашенный кредит является проблемой для будущей приватизации, потому что в любой момент ипотекодержатель может сказать, что с ним не рассчитались, и обратиться в суд о взыскании прав на здание ТРЦ Ocean Plaza и земельный участок под ним.

Следовательно, Минюст попросил Высший антикоррупционный суд взыскать в доход государства право требования по трем кредитным договорам Ocean Plaza, а именно:

право требования по кредитному договору № 1 от 27.10.2009, заключенному между ООО «ИС «Лыбидь» и компанией «Ethoder Investments Limited»;

право требования по договору ипотеки от 28.03.2014 года заключенному между ООО «ИС «Лыбидь» и компанией «Ethoder Investments Limited»;

право требования по договору залога от 14.04.2014 года заключенному между ООО «Авангард-Виларти» и компанией «Ethoder Investments Limited».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в госбюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к кремлю российских олигархов: братьев Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски, Евгения Гинера – банк, предприятия и ТРЦ Ocean Plaza.

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