Минюст попросил суд освободить Ocean Plaza от долга перед приближенными к кремлю олигархами Ротенбергами

Министерство юстиции решило освободить ТРЦ Ocean Plaza от многомиллионного долга перед российскими олигархами Ротенбергами путем применения санкций в отношении кредита и взыскания прав требования в доход государства по решению суда.
Об этом сообщается на сайте Минюста.
Как отмечают в СМИ, непогашенный кредит является проблемой для будущей приватизации, потому что в любой момент ипотекодержатель может сказать, что с ним не рассчитались, и обратиться в суд о взыскании прав на здание ТРЦ Ocean Plaza и земельный участок под ним.
Следовательно, Минюст попросил Высший антикоррупционный суд взыскать в доход государства право требования по трем кредитным договорам Ocean Plaza, а именно:
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в госбюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к кремлю российских олигархов: братьев Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски, Евгения Гинера – банк, предприятия и ТРЦ Ocean Plaza.
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