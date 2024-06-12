Илон Маск прекратил дело против OpenAI, которую обвинял в «работе на прибыль», а не «во благо человечества»

Адвокаты миллиардера подали в суд Калифорнии заявление, чтобы прекратить дело.

Предприниматель-миллиардер Илон Маск 11 июня подал заявление об отклонении иска, в котором обвинял производителя ChatGPT OpenAI и его генерального директора Сэма Альтмана в отказе от начальной миссии стартапа по разработке искусственного интеллекта «во благо человечества», а «не ради прибыли». Как пишет «Reuters», адвокаты миллиардера подали в суд Калифорнии заявление, чтобы прекратить дело, но сохранить возможность возобновить его позже.

Илон Маск был соучредителем OpenAI в 2015 году, но через три года ушел из компании.

В иске Маск просил судью заставить OpenAI сделать свои исследования и технологии доступными общественности и запретить стартапу использовать свои активы, включая GPT-4, для финансовой выгоды.

В судебном заявлении OpenAI утверждала, что иск основан на непоследовательных утверждениях, описывая его как надуманную попытку Маска продвигать собственные интересы ИИ.

В представлении в апреле Маск заявил, что OpenAI пытается «выдвинуть аргументы, основанные на спорных фактах», выходящих за рамки иска.

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