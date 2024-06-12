В Днепре неизвестные подожгли микроавтобус ВСУ

Полиция расследует инцидент как поджог, поскольку на месте преступления обнаружили пустые бутылки от бензина.

Источник фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий Вооруженным силам Украины. Об этом сообщила полиция Днепропетровщины. Инцидент произошел в ночь на 10 июня на автостоянке по улице Яркой.

На месте происшествия полицейские установили, что из-за поджога загорелся микроавтобус Volkswagen, который принадлежит военным. Огнем был поврежден моторный отсек, торпедо и лобовое стекло автомобиля. На месте преступления обнаружили пустые бутылки от бензина, что свидетельствует об умышленном поджоге.

По предварительной информации, к преступлению может быть причастна группа лиц. Полиция активно принимает меры для задержания злоумышленников.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.