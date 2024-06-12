Экс-начальник УБОП в Закарпатской области Михаил Банк заблокировал строительство жилья для военных

В Ужгороде заблокировали строительство, по которому квартиры должны быть переданы военным.

Источник фото: lenta.ua

Жена бывшего начальника УБОП Закарпатской области Михаила Банка заблокировала через суды строительство в Ужгороде, по которому квартиры должны были быть переданы военным, передает Lenta.UA.

В 2023 году в Ужгороде строительная компания «Доминус Старк» в сотрудничестве с Закарпатской ОВА начала проект по передаче квартир в новостройках нашим военным.

Пожалуй, наиболее приятным и символическим шагом стала недавняя передача ключей от квартиры военному 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128-й ОГШБр, боевому офицеру Николаю Свергуну и его семье. Сейчас боец проходит реабилитацию после тяжелых ранений, полученных в бою против российских террористов. И как отметил председатель Закарпатской облгосадминистрации Виктор Микита, «хотя он уже не может быть на линии фронта и вместе с собратьями освобождать от оккупантов родную землю, Свергун является героем и будет всегда в строю».

Впрочем, этот проект начали блокировать местные горе-«активисты».

«Впрочем, как это часто бывает, некоторые решили «погреться» на этом крайне важном проекте, блокируя деятельность компании, которая, собственно, и занимается решением жилищных проблем для наших воинов. Сейчас разворачивается скандал вокруг строительства в Ужгороде жилья по адресу ул. Крымская, 24, которое было заблокировано в суде. И в этой истории фигурирует сразу несколько интересных персоналий», - говорится в материале.

Так, одним из первых истцов к ООО «ДОМИНУС СТАРК» оказалась некая «активистка» Банк Власта Васильевна - жена одного из самых одиозных чиновников Закарпатья - Михаила Банка. Экс-начальник УБОП-а Закарпатской области Михаил Банк подозреваемый ГБР в краже лесов Буковеля, а также был главным экологом Закарпатья.

Источник фото: lenta.ua

«По версии ГБР, Михаил Банк, работая на руководящей должности в полиции, давил на работников местной власти в Яремче и лесохозяйственных предприятий области и именно так оформил 26 земельных участков общей площадью 4,5 га на своих родственников и подставных лиц в урочище Вишня. И хотя в конце концов его уволили из правоохранительных органов, отправить за решетку Банка так до сих пор не смогли. Интересно, что по данным СМИ, господину Банку, а точнее его жене на улице Крымской принадлежат два элитных дома стоимостью около 2 миллионов долларов. Откуда такие бешеные деньги у чиновника? Догадаться не так сложно. Показательно, что в декларации Банка фигурирует один из домов. Впрочем, по цене в 150 тысяч гривень. Даже не смешно...», - говорится в материале.

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