Олень на ім'я Борис із Рівненщини став зіркою TikTok

На Рівненщині вулицями розгулює дружній олень на ім'я Борис.

У селі Зарічне, розташованому на Рівненщині, проживає неординарний мешканець – олень на ім'я Борис. Ця чотиринога здобула популярність серед місцевих жителів, які звикли бачити її вулицями села та спілкуватися з нею.

Як повідомляє «Суспільне», Борис навіть має свою сторінку у соцмережі Tik Tok, що свідчить про популярність тварини серед інтернет-користувачів.

Власник Бориса, Руслан Христюк, купив оленя шість років тому на Волині з метою розведення тварин. Незвичайне ім'я для оленя запропонували місцеві мешканці, які ледве не щодня зустрічають Бориса на вулицях села.

«Наша улюблена тварина, наша зірка, яка ходить по Зарічному, як в себе вдома. Ми кожного дня бачимо його. По нашій території часто туди-сюди ходить. У нього улюблене місце — лежати біля пошти у квітнику», – розповіла місцева жителька Валентина Смоляк.

Борис відомий своєю привітністю та схильністю до спілкування з людьми. Ця незвичайна дружба стала вже не лише місцевою легендою, але й відома на всю Україну та за її межами. Власник оленя запевняє, що Борис нікому не завдає шкоди, а будь-які скарги він готовий компенсувати особисто.

Олень вже давно став невід'ємною частиною життя села Зарічне, де кожен знає, де його можна зустріти та як його назвати.

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