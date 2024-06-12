Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

13 червня Україна та США можуть підписати безпекову угоду: ЗМІ розкрили її деталі

18:21, 12 червня 2024
Угода буде подібною до 14 інших угод, які Україна вже уклала.
13 червня Україна та США можуть підписати безпекову угоду: ЗМІ розкрили її деталі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 13 червня, США та Україна можуть підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки в кулуарах саміту «Великої сімки» (G7). Про це повідомило видання CNN.

У джерелі стверджують, що обіцянка з боку США буде «виконавчою угодою». Це нібито робить її менш формальною, ніж договорів, а також «необов'язковою» для майбутніх президентів США.

Зокрема угода не містить конкретних фінансових зобов'язань з боку Вашингтона щодо підтримки України. Втім в додатку до угоди буде викладено, як адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена працюватиме з Конгресом щодо виконання зобов'язань у сфері безпеки, зокрема, щодо довгострокового фінансування, яке буде необхідне для підтримки оборони України.

Очікується, що угода буде подібною до 14 інших угод, які Україна вже уклала.

Загалом документ зобов'язуватиме США протягом 10 років:

продовжувати навчання українських військових;

розширювати співпрацю у виробництві озброєнь та військової техніки;

продовжувати надавати військову допомогу;

більше обмінюватись розвідувальними даними.

У тому ж числі, у разі повторної атаки росії, Штати обіцяють провести консультації з Україною, щоб визначити подальші кроки. Аналогічні положення мають угоди з Британією, Францією та Німеччиною.

«Але двостороння угода зі США, як і з іншими союзниками України, не міститиме положення про взаємну оборону, яке б зобов'язувало їх до військового захисту України в разі нового нападу», - додає CNN.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Без явки у ТЦК – громадяни, які постійно проживають за кордоном, зможуть стати на військовий облік дистанційно

Українці за кордоном зможуть подати заяву про взяття на військовий облік у довільній формі через закордонну дипломатичну установу без необхідності особистої явки до ТЦК.

Кабмін опублікував постанову, якою прибрав з умов відстрочки доглядачам за особами з інвалідністю ІІ групи обов’язкову наявність висновку ЛКК

Довідка ЛКК для підтвердження догляду для певної категорії осіб тепер не потрібна.

Омбудсмен Дмитро Лубінець: Дії, які мали місце в Одеському ТЦК дискредитують тих, хто зараз на передовій виборює життя для нашої країни і людей

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець спрямував листи до ДБР, ВСП, Нацполу та МВС із вимогою надати правову оцінку діям учасників конфлікту в Одеському ТЦК.

Чи може суд встановлювати факт здійснення постійного догляду за родичами для вирішення питання відстрочки чи звільнення з військової служби – відповідь Верховного Суду

Верховний Суд пояснив, чи може чоловік для отримання відстрочки чи звільнення з військової служби звернутися до суду за встановленням факту постійного догляду за родичами.

Голова Комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич: перед тим, як оголошувати про пакет озброєння треба звертати увагу, коли воно буде у нас

По деяких видах озброєння затримка з постачанням була понад місяць, по інших – 2-3 місяці, що сильно впливає, коли ми плануємо якісь військові операції – голова Комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Стойка
    Оксана Стойка
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Аріна Літвінова
    Аріна Літвінова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Павло Слободянюк
    Павло Слободянюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва