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США намеренно ввели более мягкие санкции против рф и Ирана, чтобы удержать цены на топливо перед выборами — СМИ

14:12, 26 июня 2024
В администрации Джо Байдена говорят, что эти шаги хорошо сбалансированы, чтобы удерживать цены на низком уровне, но бросают песок в шестеренки нефтеэкспортных машин россии и Ирана.
США намеренно ввели более мягкие санкции против рф и Ирана, чтобы удержать цены на топливо перед выборами — СМИ
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Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает сделать цены на бензин более стабильными в преддверии выборов, поощряя поступление нефти на мировые рынки. Дипломаты и бывшие чиновники говорят, что эта политика привела к более мягким, чем ожидалось, санкциям против крупнейших производителей нефти — россии, Ирана и Венесуэлы, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что 25 июня США ввели новые санкции против Ирана. Но, по мнению аналитиков, эти меры затрагивают лишь часть нефтяного экспорта страны и вряд ли смогут повлиять на мировые рынки.

 «Президент хотел сделать все возможное, чтобы убедиться, что у американских потребителей самая низкая цена на бензоколонке, поскольку это влияет на повседневную жизнь семей», — заявил один из высокопоставленных чиновников администрации.

Также там подчеркивают, что когда 12 июня Министерство финансов США наложило санкции на рф, они коснулись банков, но оставили нефтяную промышленность страны практически неприкосновенной. Рост добычи в странах, подвергшихся санкциям, является одной из причин падения цен на сырую нефть с максимальных уровней, достигнутых в начале этого года, говорят аналитики.

Сторонники этой политики в администрации Байдена говорят, что эти шаги хорошо сбалансированы, чтобы удерживать цены на низком уровне, но бросают песок в шестеренки нефтеэкспортных машин россии и Ирана, а это значит, что они зарабатывают меньше на каждом продающемся барреле нефти.

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