Как получить кредит под 0% на солнечные и ветровые электростанции: подробности

18:50, 1 августа 2024
Украинцы могут получить беспроцентный кредит на покупку солнечных и ветровых электростанций.
Источник фото: Visit Ukraine
Украинцы теперь имеют возможность получить кредит под 0% на покупку солнечных или ветровых электростанций. Государство компенсирует полностью процентную ставку по кредиту на приобретение оборудования.
Условия программы:
- Кредит под 0%;
- Срок кредитования: 10 лет;
- Максимальная сумма кредита: до 480 тысяч гривен.
Как получить кредит:
- Обратитесь в один из банков-партнеров программы.
- Подготовьте документы для получения кредита: паспорт, идентификационный код, справка о доходах, документы на оборудование, которое планируете приобрести.
- Получите кредит, соблюдая все требования банка.
- Приобретите оборудование и оплатите монтажные работы.
- Введите систему в эксплуатацию. Компенсация процентной ставки начинается с момента запуска системы.
Электростанцию можно использовать как для собственных нужд, так и для продажи электроэнергии.
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