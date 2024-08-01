Как получить кредит под 0% на солнечные и ветровые электростанции: подробности

Украинцы могут получить беспроцентный кредит на покупку солнечных и ветровых электростанций.

Источник фото: Visit Ukraine

Украинцы теперь имеют возможность получить кредит под 0% на покупку солнечных или ветровых электростанций. Государство компенсирует полностью процентную ставку по кредиту на приобретение оборудования.

Условия программы:

Кредит под 0%;

Срок кредитования: 10 лет;

Максимальная сумма кредита: до 480 тысяч гривен.

Как получить кредит:

Обратитесь в один из банков-партнеров программы.

Подготовьте документы для получения кредита: паспорт, идентификационный код, справка о доходах, документы на оборудование, которое планируете приобрести.

Получите кредит, соблюдая все требования банка.

Приобретите оборудование и оплатите монтажные работы.

Введите систему в эксплуатацию. Компенсация процентной ставки начинается с момента запуска системы.

Электростанцию можно использовать как для собственных нужд, так и для продажи электроэнергии.

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