Як отримати кредит під 0% на сонячні та вітрові електростанції: подробиці

Українці можуть отримати безвідсотковий кредит на купівлю сонячних і вітрових електростанцій.

Джерело фото: Visit Ukraine

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Українці тепер мають можливість отримати кредит під 0% на купівлю сонячних або вітрових електростанцій. Держава компенсує повністю відсоткову ставку по кредиту на придбання устаткування.

Умови програми:

Кредит під 0%;

Термін кредитування: 10 років;

Максимальна сума кредиту: до 480 тисяч гривень.

Як отримати кредит:

Зверніться до одного з банків-партнерів програми.

Підготуйте документи для отримання кредиту: паспорт, ідентифікаційний код, довідка про доходи, документи на обладнання, яке плануєте придбати.

Отримайте кредит, дотримуючись усіх вимог банку.

Придбайте обладнання та оплатіть монтажні роботи.

Введіть систему в експлуатацію. Компенсація процентної ставки починається з моменту запуску системи.

Електростанцію можна використовувати як для власних потреб, так і для продажу електроенергії.

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