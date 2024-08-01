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Як отримати кредит під 0% на сонячні та вітрові електростанції: подробиці

18:50, 1 серпня 2024
Українці можуть отримати безвідсотковий кредит на купівлю сонячних і вітрових електростанцій.
Як отримати кредит під 0% на сонячні та вітрові електростанції: подробиці
Джерело фото: Visit Ukraine
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Українці тепер мають можливість отримати кредит під 0% на купівлю сонячних або вітрових електростанцій. Держава компенсує повністю відсоткову ставку по кредиту на придбання устаткування.

Умови програми:

  • Кредит під 0%;
  • Термін кредитування: 10 років;
  • Максимальна сума кредиту: до 480 тисяч гривень.

Як отримати кредит:

  • Зверніться до одного з банків-партнерів програми.
  • Підготуйте документи для отримання кредиту: паспорт, ідентифікаційний код, довідка про доходи, документи на обладнання, яке плануєте придбати.
  • Отримайте кредит, дотримуючись усіх вимог банку.
  • Придбайте обладнання та оплатіть монтажні роботи.
  • Введіть систему в експлуатацію. Компенсація процентної ставки починається з моменту запуску системи.

Електростанцію можна використовувати як для власних потреб, так і для продажу електроенергії.

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