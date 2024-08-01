Як отримати кредит під 0% на сонячні та вітрові електростанції: подробиці

18:50, 1 серпня 2024
Українці можуть отримати безвідсотковий кредит на купівлю сонячних і вітрових електростанцій.
Джерело фото: Visit Ukraine
Українці тепер мають можливість отримати кредит під 0% на купівлю сонячних або вітрових електростанцій. Держава компенсує повністю відсоткову ставку по кредиту на придбання устаткування.
Умови програми:
- Кредит під 0%;
- Термін кредитування: 10 років;
- Максимальна сума кредиту: до 480 тисяч гривень.
Як отримати кредит:
- Зверніться до одного з банків-партнерів програми.
- Підготуйте документи для отримання кредиту: паспорт, ідентифікаційний код, довідка про доходи, документи на обладнання, яке плануєте придбати.
- Отримайте кредит, дотримуючись усіх вимог банку.
- Придбайте обладнання та оплатіть монтажні роботи.
- Введіть систему в експлуатацію. Компенсація процентної ставки починається з моменту запуску системи.
Електростанцію можна використовувати як для власних потреб, так і для продажу електроенергії.
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