Чи впливає відпустка за власний рахунок на право на отримання щорічної відпустки

Час, проведений у відпустці без збереження заробітної плати з причин сімейного характеру, не враховується в трудовий стаж, який необхідний для нарахування щорічної основної відпустки.

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає, чи зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, час перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати за сімейними обставинами.

Як повідомляється, ні. Час перебування працівника у відпустках без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин, а також на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру, не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (ч. 4 ст. 26 Закону України «Про відпустки»).

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