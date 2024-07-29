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У Держпраці пояснили, чи може роботодавець відмовити батькові у наданні відпустки при народженні дитини

22:36, 29 липня 2024
Для одержання відпустки працівник має звернутися до роботодавця із заявою не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.
У Держпраці пояснили, чи може роботодавець відмовити батькові у наданні відпустки при народженні дитини
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Державна служба України з питань праці розповідає, чи може роботодавець відмовити батькові у наданні відпустки при народженні дитини

Як повідомляється, не може, якщо працівник не залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Законодавство про працю (ст. 77-3 КЗпП) передбачає надання працівникам одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів.

Право на таку відпустку мають батько дитини або чоловік, дружина якого народила дитину, або інші родичі (якщо мати або батько дитини є одинокими). Ця відпустка надається тільки одній особі.

Для одержання відпустки працівник має звернутися до роботодавця із заявою не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.

Якщо працівник протягом трьох місяців з дня народження дитини звільнився та працевлаштувався на інше підприємство (в установу, організацію), то він  може отримати таку відпустку, додавши до заяви довідку про те, що він не використав її на попередньому місці роботи.

Водночас якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, роботодавець має право відмовитийому у наданні відпустки при народженні дитини у період дії воєнного стану.

Ця відпустка не може бути перенесена на період після закінчення дії воєнного стану.

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