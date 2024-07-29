Жінка жила в страху: на Рівненщині судили чоловіка за знущання над матір’ю

32-річний чоловік вже притягувався за знущання над матір’ю, але поведінки не змінив.

На Рівненщині призначили покарання 32-річному чоловіку за вчинення домашнього насильства відносно своєї матері, повідомляє обласна прокуратура.

Чоловік, якого вже притягували до адміністративної відповідальності за знущання над матір’ю, своєї вини не усвідомив і поведінки не змінив. Натомість, продовжив психологічне насильство стосовно найріднішої людини, ображаючи матір нецензурною лайкою та погрожуючи фізичною розправою. Жінка жила у страху та в умовах емоційної нестабільності.

Під час судового розгляду обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому.

Суд, дослідивши усі докази, визнав сина винним та призначив покарання у вигляді 1 року позбавлення волі.

Крім того, під час проведення досудового розслідування та судового розгляду за фактом домашнього насильства, чоловік вчинив ще й крадіжку, за яку його засуджено вироком Святошинського районного суду м. Києва. Відтак, суд, врахувавши ще й це рішення, призначив обвинуваченому остаточне покарання у вигляді 5 років та 6 місяців позбавлення волі.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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