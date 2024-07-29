Традиція створення бойківської писанки отримала статус нематеріальної культурної спадщини України

До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України додали традицію створення бойківської писанки булавкою. Про це повідомляє Міністерство культури.
«Бойківська писанка — це не просто оздоблення яйця. Це цілий світ символів, обрядів і вірувань. Кожна лінія, кожен колір на писанці несуть глибокий зміст, пов’язаний з природою, космосом і життям людини», — пояснили в Мінкульті.
Традиція існує в місцях компактного проживання бойків, зокрема в містах Турка та Самбір, а також в окремих селах Самбірського району Львівської області та деяких селах Закарпатської області. За кордоном – це: Ізраїль, Канада, Австралія, Великобританія, Бельгія та Польща.
Традиційно писанку писали жінки і дівчата напередодні Великодня булавкою (голкою, загостреною дерев’яною паличкою, пізніше загостреним сірником).
Писанку вважають оберегом, символом родючості та відродження життя. Багато знаків на бойківських писанках відповідають уявленням про природу, всесвіт, а спіралі, або ще «кривульки» — це символ взаємозв’язку й повторюваності життя, взаємозв’язку між поколіннями.
Кольори писанки також мають значення. Червоний — це радість життя, жовтий і оранжевий — символ природних світил, зелений — пробудження природи, коричневий — коріння роду, білий — чистота помислів, а темний і чорний — пошана душам.
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