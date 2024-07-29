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Традиція створення бойківської писанки отримала статус нематеріальної культурної спадщини України

17:16, 29 липня 2024
Традиція існує в місцях проживання бойків, зокрема в містах Турка й Самбір, а також в окремих селах Самбірського району Львівської області та деяких селах Закарпатської області.
Традиція створення бойківської писанки отримала статус нематеріальної культурної спадщини України
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До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України додали традицію створення бойківської писанки булавкою. Про це повідомляє Міністерство культури.

«Бойківська писанка — це не просто оздоблення яйця. Це цілий світ символів, обрядів і вірувань. Кожна лінія, кожен колір на писанці несуть глибокий зміст, пов’язаний з природою, космосом і життям людини», — пояснили в Мінкульті.

Традиція існує в місцях компактного проживання бойків, зокрема в містах Турка та Самбір, а також в окремих селах Самбірського району Львівської області та деяких селах Закарпатської області. За кордоном – це: Ізраїль, Канада, Австралія, Великобританія, Бельгія та Польща.

Традиційно писанку писали жінки і дівчата напередодні Великодня булавкою (голкою, загостреною дерев’яною паличкою, пізніше загостреним сірником).

Писанку вважають оберегом, символом родючості та відродження життя. Багато знаків на бойківських писанках відповідають уявленням про природу, всесвіт, а спіралі, або ще «кривульки» — це символ взаємозв’язку й повторюваності життя, взаємозв’язку між поколіннями.

Кольори писанки також мають значення. Червоний — це радість життя, жовтий і оранжевий — символ природних світил, зелений — пробудження природи, коричневий — коріння роду, білий — чистота помислів, а темний і чорний — пошана душам.

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