Традиция создания бойковской писанки получила статус нематериального культурного наследия Украины

Традиция существует в местах обитания бойков, в частности, в городах Турка и Самбор, а также в отдельных селах Самборского района Львовской области и некоторых селах Закарпатской области.

В Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины добавили традицию создания бойковской писанки булавкой. Об этом сообщает Министерство культуры.

«Бойковская писанка – это не просто украшение яйца. Это целый мир знаков, ритуалов и верований. Каждая линия, каждый цвет на писанке несут глубокий смысл, связанный с природой, космосом и жизнью человека», — объяснили в Минкульте.

Традиция существует в местах компактного проживания бойков, в частности, в городах Турка и Самбор, а также в отдельных селах Самборского района Львовской области и некоторых селах Закарпатской области. За рубежом – это: Израиль, Канада, Австралия, Великобритания, Бельгия и Польша.

Традиционно писанку писали женщины и девушки накануне Пасхи булавкой (иглой, заостренной деревянной палочкой, позже заостренной спичкой).

Писанку считают оберегом, символом плодородия и возрождения жизни. Многие знаки на бойковских писанках соответствуют представлениям о природе, вселенной, а спирали, или еще «кривульки» — это символ взаимосвязи и повторяемости жизни, взаимосвязи между поколениями.

Цвета писанки также имеют значение. Красный – это радость жизни, желтый и оранжевый – символ естественных светил, зеленый – пробуждение природы, коричневый – корни рода, белый – чистота помыслов, а темный и черный – уважение душам.

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