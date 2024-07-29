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Джо Байден потребует ввести ограничения на иммунитет президентов США

15:44, 29 июля 2024
Введение ограничения на иммунитет президентов США будет ответом на решение Верховного суда от 1 июля по делу Дональда Трампа.
Джо Байден потребует ввести ограничения на иммунитет президентов США
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Президент США Джо Байден выступит с призывом к введению ограничений на иммунитеты для президентов Соединенных Штатов, пишет Politico.

Байден будет добиваться внесения поправки в конституцию, уточняющую, что у президентов США нет иммунитета от федерального преследования.

Как пишет издание, этот шаг будет ответом на решение Верховного суда от 1 июля по делу Дональда Трампа, согласно которому у президентов есть определенный иммунитет от преследования за «официальные действия» во время пребывания на своей должности.

«Текущее положение дел ненормальное и подрывает доверие общества к решениям суда, включая те, которые затрагивают личные свободы. Мы находимся на краю пропасти», - написал Байден в статье, которая будет опубликована 29 июля.

В издании добавляют, что внести поправку в конституцию сложно. Для этого требуется поддержка двух третей обеих палат Конгресса или съезда, созванного двумя третями штатов, а также одобрение трех четвертей законодательных органов штатов.

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