Джо Байден вимагатиме ввести обмеження на імунітет президентів США

Введення обмеження на імунітет президентів США буде відповіддю на рішення Верховного суду від 1 липня у справі Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден виступить із закликом до введення обмеження на імунітети для президентів Сполучених Штатів, пише Politico.

Байден домагатиметься внесення поправки до конституції, яка уточнює, що президенти США не мають імунітету від федерального переслідування.

Як пише видання, цей крок буде відповіддю на рішення Верховного суду від 1 липня у справі Дональда Трампа, згідно з яким президенти мають певний імунітет від переслідування за «офіційні дії» під час перебування на своїй посаді.

«Поточний стан справ ненормальний і підриває довіру суспільства до рішень суду, включно з тими, які зачіпають особисті свободи. Ми перебуваємо на краю прірви», - написав Байден у статті, яку опублікують 29 липня.

У виданні додають, що внести поправку до конституції складно. Для цього потрібна підтримка двох третин обох палат Конгресу або з'їзду, скликаного двома третинами штатів, а також схвалення трьох чвертей законодавчих органів штатів.

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