Женщина жила в страхе: в Ровенской области судили мужчину за издевательство над матерью

32-летний мужчина уже привлекался за издевательство над матерью, но свое поведение не изменил.

В Ровенской области назначили наказание 32-летнему мужчине за совершение домашнего насилия в отношении своей матери, сообщает областная прокуратура.

Мужчина, который уже привлекался к административной ответственности за издевательство над матерью, своей вины не осознал и поведения не изменил. Продолжил психологическое насилие в отношении самого родного человека, оскорбляя мать нецензурной бранью и угрожая физической расправой. Женщина жила в страхе и условиях эмоциональной нестабильности.

Во время судебного разбирательства обвиняемый искренне раскаялся в содеянном.

Суд, исследовав все доказательства, признал сына виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы.

Кроме того, во время проведения досудебного расследования и судебного разбирательства по факту домашнего насилия, мужчина совершил еще и кражу, за которую он осужден приговором Святошинского районного суда г. Киева. Следовательно, суд, учитывая еще и это решение, назначил обвиняемому окончательное наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.