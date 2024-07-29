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В Гоструда объяснили, может ли работодатель отказать отцу в предоставлении отпуска при рождении ребенка

22:36, 29 июля 2024
Для получения отпуска работник должен обратиться к работодателю с заявлением не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.
В Гоструда объяснили, может ли работодатель отказать отцу в предоставлении отпуска при рождении ребенка
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Государственная служба Украины по вопросам труда рассказывает, может ли работодатель отказать отцу в предоставлении отпуска при рождении ребенка

Как сообщается, не может, если работник не вовлечен в выполнение работ на объектах критической инфраструктуры.

Законодательство о труде (ст. 77-3 КЗоТ) предусматривает предоставление работникам одноразового оплачиваемого отпуска при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней.

Право на такой отпуск имеют отец ребенка или муж, жена которого родила ребенка, или другие родственники (если мать или отец ребенка одиноки). Этот отпуск предоставляется только одному лицу.

Для получения отпуска работник должен обратиться к работодателю с заявлением не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.

Если работник в течение трех месяцев со дня рождения ребенка уволился и трудоустроился на другое предприятие (в учреждение, организацию), он может получить такой отпуск, добавив к заявлению справку о том, что он не использовал его на предыдущем месте работы.

В то же время, если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, работодатель имеет право отказать ему в предоставлении отпуска при рождении ребенка в период действия военного положения.

Этот отпуск не может быть перенесен на период после окончания действия военного положения.

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