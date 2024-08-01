Влияет ли отпуск за свой счет на право на получения ежегодного отпуска

Время, проведенное в отпуске без сохранения заработной платы по причинам семейного характера, не учитывается в трудовом стаже, необходимом для начисления ежегодного основного отпуска.

Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказывает, засчитывается ли в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, время пребывания работника в отпуске без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам.

Как сообщается, нет. Время пребывания работника в отпусках без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и по другим причинам, а также при угрозе распространения эпидемии, пандемии, необходимости самоизоляции работника в случаях, установленных законодательством, и/или в случае возникновения угрозы вооруженной агрессии против Украины, чрезвычайной ситуации техногенного, природного или иного характера, не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск (ч. 4 ст. 26 Закона Украины «Об отпусках»).

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