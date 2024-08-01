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В Одессе через Telegram продавали «зелье»: разоблачен масштабный наркокартель с миллионными доходами

18:24, 1 августа 2024
Во время обысков правоохранители изъяли 4 кг наркотиков и 36000 долларов.
В Одессе через Telegram продавали «зелье»: разоблачен масштабный наркокартель с миллионными доходами
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Государственная пограничная служба Украины сообщила о разоблачении одесского наркокартеля, который контролировал распределение наркотиков на территории Украины. Злоумышленники получали заказы на кокаин, каннабис, Alfa-PVP, амфетамин, LSD, экстази и MDMA через частные телеграмм-каналы и доставляли наркотики по всей Украине с помощью почтовых служб.

Во время обысков правоохранители изъяли 4 кг различных наркотических средств на общую сумму более 2 миллионов гривен. Также были конфискованы 9,000 долларов, 27,000 гривен, мобильные телефоны, электронные весы, вакууматор, упаковочный материал и банковские карты.

Операция по разоблачению наркогруппировки проводилась совместно пограничниками Одесского отряда, Управлением по борьбе с наркотиками и Национальной полицией Украины, при поддержке бойцов пограничного спецподразделения «ДОЗОР».

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