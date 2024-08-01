В Одесі через Telegram продавали «зілля»: викрито масштабний наркокартель з мільйонними доходами

Під час обшуків правоохоронці вилучили 4 кг наркотиків та 36000 доларів.

Державна прикордонна служба України повідомила про викриття одеського наркокартелю, який контролював розподіл наркотиків на території України. Зловмисники отримували замовлення на кокаїн, канабіс, Alfa-PVP, амфетамін, LSD, екстазі та MDMA через приватні телеграм-канали і доставляли наркотики по всій Україні за допомогою поштових служб.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 4 кг різних наркотичних засобів на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Також були конфісковані 9,000 доларів, 27,000 гривень, мобільні телефони, електронні ваги, вакууматор, пакувальний матеріал і банківські картки.

Операція з викриття наркоугруповання проводилась спільно прикордонниками Одеського загону, Управлінням боротьби з наркотиками та Національною поліцією України, за підтримки бійців прикордонного спецпідрозділу «ДОЗОР».

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