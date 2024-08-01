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80-100 тисяч у працівників і більше 200 тисяч грн у керівництва – в яких держорганах виплатили найбільші зарплати

13:42, 1 серпня 2024
Середня зарплата в Україні зросла через міграцію і мобілізацію, але вона все одно не зрівняється із зарплатами у деяких держорганах, де керівник структурного підрозділу чи помічник отримує близько 100 тисяч грн.
80-100 тисяч у працівників і більше 200 тисяч грн у керівництва – в яких держорганах виплатили найбільші зарплати
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На рівень оплати праці у 2023-2024 роках продовжують впливати фактори 2022 року – наслідки війни.

Значна кількість людей працездатного населення знаходиться за кордоном та у лавах Збройних сил України, що створює значні структурні дисбаланси на ринку праці. Це випливає із економічного огляду Міністерства економіки за червень 2024 року.

Так, за даними Агентства ООН у справах біженців станом на 15.07.2024, було зафіксовано по всьому світу 6,58 млн біженців з України. Основна кількість біженців перебуває у Німеччині – 1,17 млн. громадян. Близько мільйона – у Польщі.

Вітчизняні суб'єкти господарювання підвищують рівень оплати праці з метою утримання персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні, наголосили у Мінекономіки.

Наприклад, за даними Міністерства, порівняно з першим кварталом 2023 року середня зарплата у сфері ІТ зросла з 36 тисяч грн до 50 тисяч грн, у сфері фінансів – з 33 тисяч до 39 тисяч грн, державному управлінні та обороні з 19 до 23,3 тисяч грн. Загалом у країні середня зарплата становить близько 20 тисяч гривень порівняно з 15 тисячами на початок 2023 року.

Втім, ця середня зарплата не зрівняється із розміром зарплат у деяких державних органах.

Так, за даними «дашборду» Міністерства фінансів, у червні 2024 року середня зарплата керівництва державних органів становила:

  • у Вищій кваліфікаційній комісії суддів – 239,2 тисяч грн.
  • у Вищій раді правосуддя – 236 тисяч грн.
  • у Рахунковій палаті України – 238,3 тисячі грн.
  • у Верховному Суді – 231,4 тисячі грн
  • у Секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради – 226,1 тисяч грн.
  • Центральній виборчій комісії – 224,2 тисячі гривень,
  • Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – 179,9 тисяч грн.
  • Національному агентству із запобігання корупції – 176,6 тисяч грн тощо.

Якщо брати ранг нижче, то керівник структурного підрозділу за червень 2024 року в середньому отримав:

  • у Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг – 129 тисяч грн,
  • у Мінфіні – 105,3 тисячі грн,
  • у Міністерстві цифрової трансформації – 102,9 тисячі гривень,
  • у Вищій раді правосуддя – 96,5 тисяч грн.
  • у Вищій кваліфікаційній комісії суддів – 86,8 тисячі гривень
  • у Верховному Суді – 81,9 тисяч грн.
  • у Вищому антикорупційному суді – 78,3 тисячі грн,
  • у Рахунковій палаті – 89,6 тисяч грн.,
  • у Держуправлінні справами – 88,2 тисячі гривень тощо.

Зарплата рядового спеціаліста у Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг складає за червень 81,2 тисячі грн, до АМКУ – 77,7 тисяч грн, у Мінцифри – 57,9 тисяч грн.

Працівники патронатної служби (помічники, радники та інші) за червень 2024 року отримали у середньому:

  • у Апараті Верховної Ради – 91,9 тисячі гривень
  • у Міністерстві енергетики – 89,4 тисячі грн
  • у Секретаріаті Уповноваженого ВР з прав людини – 87,6 тисячі гривень
  • у Вищому антикорупційному суді – 79,4 тисяч грн.
  • у Вищій раді правосуддя – 72,2 тисячі грн
  • у Верховному Суді – 65,8 тисячі гривень тощо.

Обслуговуючий персонал за червень 2024 року отримав:

  • у Державній екологічній інспекції – 92 тисячі грн.
  • у Вищому антикорупційному суді – 60, 7 тисяч грн.
  • у Вищій раді правосуддя – 52,6 тисячі гривень
  • в АМКУ – 55,7 тисячі гривень тощо.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», середня зарплата керівництва Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) за травень 2024 року становила 233,5 тисячі грн.

Неподалік від НАПК відійшла Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із середньою зарплатою у керівництва 230,5 тисячі грн.

Автор: Наталя Мамченко 

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