80-100 тисяч у працівників і більше 200 тисяч грн у керівництва – в яких держорганах виплатили найбільші зарплати

На рівень оплати праці у 2023-2024 роках продовжують впливати фактори 2022 року – наслідки війни.
Значна кількість людей працездатного населення знаходиться за кордоном та у лавах Збройних сил України, що створює значні структурні дисбаланси на ринку праці. Це випливає із економічного огляду Міністерства економіки за червень 2024 року.
Так, за даними Агентства ООН у справах біженців станом на 15.07.2024, було зафіксовано по всьому світу 6,58 млн біженців з України. Основна кількість біженців перебуває у Німеччині – 1,17 млн. громадян. Близько мільйона – у Польщі.
Вітчизняні суб'єкти господарювання підвищують рівень оплати праці з метою утримання персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні, наголосили у Мінекономіки.
Наприклад, за даними Міністерства, порівняно з першим кварталом 2023 року середня зарплата у сфері ІТ зросла з 36 тисяч грн до 50 тисяч грн, у сфері фінансів – з 33 тисяч до 39 тисяч грн, державному управлінні та обороні з 19 до 23,3 тисяч грн. Загалом у країні середня зарплата становить близько 20 тисяч гривень порівняно з 15 тисячами на початок 2023 року.
Втім, ця середня зарплата не зрівняється із розміром зарплат у деяких державних органах.
Так, за даними «дашборду» Міністерства фінансів, у червні 2024 року середня зарплата керівництва державних органів становила:
Якщо брати ранг нижче, то керівник структурного підрозділу за червень 2024 року в середньому отримав:
Зарплата рядового спеціаліста у Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг складає за червень 81,2 тисячі грн, до АМКУ – 77,7 тисяч грн, у Мінцифри – 57,9 тисяч грн.
Працівники патронатної служби (помічники, радники та інші) за червень 2024 року отримали у середньому:
Обслуговуючий персонал за червень 2024 року отримав:
Як раніше писала «Судово-юридична газета», середня зарплата керівництва Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) за травень 2024 року становила 233,5 тисячі грн.
Неподалік від НАПК відійшла Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із середньою зарплатою у керівництва 230,5 тисячі грн.
Автор: Наталя Мамченко
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