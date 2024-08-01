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Госспецсвязи объявила тендер на закупку украинских FPV-дронов с ИИ

19:50, 1 августа 2024
Закупка украинских FPV-дронов с новейшими технологиями будет происходить через Prozorro.
Госспецсвязи объявила тендер на закупку украинских FPV-дронов с ИИ
Источник фото: pravda.com.ua
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Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины начала тендер на закупку FPV-дронов украинского производства. Это первый тендер на закупку высокотехнологичных дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта, что является новым этапом развития отечественных производителей.

Закупка будет проведена через закрытый функционал системы Prozorro, что позволяет сохранять конфиденциальность сенситивной информации, при этом обеспечивая открытость торгов.

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