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Чи повинен платник єдиного податку повідомляти ДПС про період відпустки або термін втрати працездатності

18:31, 2 серпня 2024
Про період відпустки та термін втрати працездатності єдинник має повідомляти податкову.
Чи повинен платник єдиного податку повідомляти ДПС про період відпустки або термін втрати працездатності
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В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області роз’яснили, чи повинен платник єдиного податку повідомляти податкову про період відпустки або термін втрати працездатності.

Платники єдиного податку І і ІІ груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Це визначено у статті 295 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями.

Нагадаємо, платники єдиного податку І і ІІ груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20-го числа (включно) поточного місяця (пункт 295.1 та 295.2 статті 295 Кодексу).

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі:

- заяви платника щодо розміру обраної ставки єдиного податку;

- заяви щодо періоду щорічної відпустки;

- заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

Пунктом 295.6 статті 295 Кодексу встановлено, що суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 295.1 і пункту 295.5 статті 295 Кодексу підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів із цього податку за заявою платника єдиного податку.

Згідно з підпунктом 298.3.2 пункту 298.3 статті 298 Кодексу заява про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим доданням Витягу з ЕРЛП подається у довільній формі.

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