У Херсоні чоловік підірвав гранату у середмісті – є загиблий та поранені

У результаті вибуху одна людина загинула, п’ятеро отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Джерело фото: Національна поліція

У Херсоні поліція затримала підозрюваного, який у середмісті підірвав гранату. Подія сталася ввечері 31 липня в Центральному районі міста. Про це повідомили у МВС.

«Близько 19:20 на спецлінію «102» надійшло повідомлення, що у мікрорайоні «Північний» на майданчику біля одного з магазинів стався вибух. В результаті чого були поранені громадяни та один чоловік загинув. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група Херсонського районного управління поліції, працівники карного розшуку та патрульна поліція», - повідомив начальник Херсонського районного управління поліції Херсонщини Олександр Рогожин.

На місці події поліцейські встановили, що на майданчик, де відпочивала група громадян, зайшов невідомий чоловік. Під час спілкування між ними виникло непорозуміння, незнайомець пішов, але через кілька хвилин повернувся і кинув гранату.

«В результаті вибуху загинув 69-річний пенсіонер, п’ятеро чоловіків отримали поранення різного ступеню тяжкості. Зловмисник з місця події втік у невідомому напрямку», - повідомили у МВС.

Водночас зазначається, що оперативники карного розшуку швидко встановили особу чоловіка. Його затримали за місцем проживання. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець.

Наразі тривають необхідні слідчі дії. Попередня кваліфікація злочину – ч. 3 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 «Умисне вбивство», ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

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