За $10 тисяч обіцяв військовозобов’язаним допомогти перейти кордон з Молдовою: підозрюють киянина

Підозрюваний збирав невеликі групи чоловіків – 2-4 людини та вони разом їхали в Одеську область.

Повідомлено про підозру киянину, який за 10 тисяч доларів обіцяв військовозобов’язаним допомогти перейти кордон з Молдовою поза пунктом пропуску. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні переправленню через кордон, вчиненому щодо кількох осіб з корисливих мотивів ( ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 46-річний киянин підшукував військовозобов’язаних, які хотіли виїхати з України. Він обіцяв допомогти їм перетнути кордон з Молдовою поза пунктом пропуску за 10 000 доларів.

Підозрюваний збирав невеликі групи чоловіків – 2-4 людини та вони разом їхали в Одеську область.

Цього разу групу затримали фактично за 100 м до кордону під час передачі грошей, адже організатор схеми брав плату за свої послуги безпосередньо довізши людей до кордону з Молдовою.

У ході контролю за вчиненням злочину під час безпосереднього незаконного переправлення громадяни України через державний кордон, чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі затриманому повідомлено про підозру.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до переправлення чоловіків через державний кордон поза пунктом пропуску.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.