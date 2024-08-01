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Воюющие за Украину иностранцы смогут получить украинское гражданство

14:31, 1 августа 2024
Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект, разрешающий иностранцам, служащим в ВСУ, получить украинское гражданство.
Воюющие за Украину иностранцы смогут получить украинское гражданство
Источник фото: АР
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Иностранцы, которые служат в Вооруженных Силах Украины, смогут получать украинское гражданство. Соответствующий законопроект 9585, поданный Кабмином, в ближайшее время рассмотрит Верховная Рада во втором чтении.

Рекомендацию принять проект как закон предоставил Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Целью законопроекта является законодательное закрепление возможности реализации прав иностранцев и лиц без гражданства, защищающих территориальную целостность Украины, и членов их семей на получение вида на временное проживание, разрешений на иммиграцию или обретение гражданства Украины.

Напомним, 9 мая Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9585, разрешающий иностранцам, служащим в Вооруженных Силах Украины, получать украинское гражданство и предоставлять виды на временное проживание членам их семей.

Особое требование будет применено к гражданам рф и Беларуси, принявшим гражданство Украины. Им нужно будет в течение года после прекращения военного положения подтвердить прекращение прежнего гражданства.

Сдать экзамены по Конституции, истории Украины и подтвердить знания украинского языка имеют лица, которые получили гражданство Украины во время военного положения и служат в рядах Вооруженных Сил Украины. Это они должны сделать через два года после военного положения.

Также в течение года после прекращения военного положения прекращается прием заявлений на получение гражданства Украины от граждан рф.

Автор: Наталя Мамченко 

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