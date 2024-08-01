Бронь имеет около 615 тысяч военнообязанных: в каких отраслях больше всего забронированных работников

В Министерстве экономики сообщили, сколько военнообязанных мужчин пока имеют отсрочку от призыва в связи с бронированием. Приблизительно 615 000 военнообязанных имеют отсрочку. Больше всего мужчин забронировала энергетическая отрасль. Об этом пишет hromadske.
В целом Минэкономики приняло 33 782 приказа о бронировании военнообязанных, из них 17 632 до сих пор действуют.
В отраслях национальной экономики, госорганах или органах местного самоуправления распределение "забронированных" мужчин примерно следующее:
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что военнообязанным, имеющим бронь, не нужно проходить ВЛК.
Как известно, в парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о введении экономического бронирования для более широкого круга лиц при уплате ими сбора за бронирование, отсутствие долгов, определенный уровень «белой» зарплаты. Впрочем, эта идея наталкивается на критику, в том числе от общественных организаций.
Также мы сообщали, как будут определять пригодность военнообязанных по новому приказу о ВЛК.
Отметим, что экономическое бронирование уже существует в определенном виде – критерий иностранного финансирования применяют для бронирования отдельных общественных организаций и ООО, а критерий размера зарплаты и уплаты налогов – к отдельным предприятиям.
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