Бронь имеет около 615 тысяч военнообязанных: в каких отраслях больше всего забронированных работников

Больше всего забронированных в энергетической отрасли – 29% от общего количества.

В Министерстве экономики сообщили, сколько военнообязанных мужчин пока имеют отсрочку от призыва в связи с бронированием. Приблизительно 615 000 военнообязанных имеют отсрочку. Больше всего мужчин забронировала энергетическая отрасль. Об этом пишет hromadske.

В целом Минэкономики приняло 33 782 приказа о бронировании военнообязанных, из них 17 632 до сих пор действуют.

В отраслях национальной экономики, госорганах или органах местного самоуправления распределение "забронированных" мужчин примерно следующее:

энергетическая отрасль – 29%;

промышленность, производство – 15%;

транспорт – 14%;

агропромышленный комплекс – 12%;

медицина – 6%;

оборонно-промышленный комплекс – 5%;

органы государственной власти, другие государственные органы – 4%;

ИТ-специалисты, отрасль электронных коммуникаций – 2%;

финансовая, банковская сфера – 2%;

сфера торговли – 2%;

местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления – 2%;

другие – 7%.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что военнообязанным, имеющим бронь, не нужно проходить ВЛК.

Как известно, в парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о введении экономического бронирования для более широкого круга лиц при уплате ими сбора за бронирование, отсутствие долгов, определенный уровень «белой» зарплаты. Впрочем, эта идея наталкивается на критику, в том числе от общественных организаций.

Также мы сообщали, как будут определять пригодность военнообязанных по новому приказу о ВЛК.

Отметим, что экономическое бронирование уже существует в определенном виде – критерий иностранного финансирования применяют для бронирования отдельных общественных организаций и ООО, а критерий размера зарплаты и уплаты налогов – к отдельным предприятиям.

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