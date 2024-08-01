Из 14 резервных бригад ВСУ для ротаций партнеры укомплектовали оружием всего три, — Зеленский

Из 14 резервных бригад ВСУ, предназначенных для ротаций солдат на передовой, западные партнеры пока помогли с укомплектованием оружием только трем, что, в частности, влияет на продвижение армии рф на фронте. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским СМИ.
«Мы уже не держим ни в каком секрете, что мы готовили 14 бригад. 14 бригад, которые мы хотели укомплектовать, прежде всего, оружием. Это бригады, которые должны защищать нашу Украину и должны быть резервами для того, чтобы мы ротационно отпускали ребят отдохнуть, а эти бригады бы их замещали. Мы говорили (с партнерами – ред) и готовили соответствующие пакеты об укомплектации 14 этих бригад. Как вы считаете, по вашему мнению, если из 14 укомплектовано три, можно остановить (россиян – ред)?», - заявил Президент.
Ранее Зеленский заявлял, что не все территории можно отвоевывать руками и оружием
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