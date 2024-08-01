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Из 14 резервных бригад ВСУ для ротаций партнеры укомплектовали оружием всего три, — Зеленский

14:39, 1 августа 2024
По словам Владимира Зеленского, у Украины есть 14 подготовленных бригад для того, чтобы они заменили бойцов ВСУ на линии фронта, но эти бригады не имеют вооружения.
Из 14 резервных бригад ВСУ для ротаций партнеры укомплектовали оружием всего три, — Зеленский
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Из 14 резервных бригад ВСУ, предназначенных для ротаций солдат на передовой, западные партнеры пока помогли с укомплектованием оружием только трем, что, в частности, влияет на продвижение армии рф на фронте. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским СМИ.

«Мы уже не держим ни в каком секрете, что мы готовили 14 бригад. 14 бригад, которые мы хотели укомплектовать, прежде всего, оружием. Это бригады, которые должны защищать нашу Украину и должны быть резервами для того, чтобы мы ротационно отпускали ребят отдохнуть, а эти бригады бы их замещали. Мы говорили (с партнерами – ред) и готовили соответствующие пакеты об укомплектации 14 этих бригад. Как вы считаете, по вашему мнению, если из 14 укомплектовано три, можно остановить (россиян – ред)?», - заявил Президент.

Ранее Зеленский заявлял, что не все территории можно отвоевывать руками и оружием

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