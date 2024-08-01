На Рівненщині жінка, яка видавала себе за військовослужбовицю, намагалась підкупити слідчого ДБР за $12 000

Затримали підозрювану під час надання 8 тисяч доларів США авансу.

Правоохоронці повідомили про підозру жительці Рівненщини, яка видавала себе за військовослужбовицю ТРО і волонтерку. Їй інкримінують пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, передає Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, жінка, яка назвалась представницею чотирьох підозрюваних у дезертирстві фігурантів кримінальних проваджень, зв’язалась зі слідчим ДБР та пообіцяла надати документи, які підтверджують, що чоловіки перебувають на лікуванні.

«Однак під час зустрічі вона запропонувала правоохоронцю 12 тисяч доларів США за закриття цих справ та непритягнення ухилянтів до відповідальності.

Про таку «пропозицію» слідчий невідкладно повідомив своє керівництво і спецпрокуратуру, яка спільно із колегами задокументувала злочин», - заявили у ОГП.

Затримали підозрювану під час надання 8 тисяч доларів США авансу. Під час особистого обшуку у неї знайшли 35 тисяч доларів, документи, кілька мобільних телефонів та інші речові докази.

Наразі вирішується питання про обрання для жінки міри запобіжного заходу. Крім цього, перевіряється її причетність до аналогічних схем.

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