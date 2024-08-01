Практика судів
  1. В Україні

На Рівненщині жінка, яка видавала себе за військовослужбовицю, намагалась підкупити слідчого ДБР за $12 000

15:20, 1 серпня 2024
Затримали підозрювану під час надання 8 тисяч доларів США авансу.
На Рівненщині жінка, яка видавала себе за військовослужбовицю, намагалась підкупити слідчого ДБР за $12 000
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці повідомили про підозру жительці Рівненщини, яка видавала себе за військовослужбовицю ТРО і волонтерку. Їй інкримінують пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, передає Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, жінка, яка назвалась представницею чотирьох підозрюваних у дезертирстві фігурантів кримінальних проваджень, зв’язалась зі слідчим ДБР та пообіцяла надати документи, які підтверджують, що чоловіки перебувають на лікуванні.

«Однак під час зустрічі вона запропонувала правоохоронцю 12 тисяч доларів США за закриття цих справ та непритягнення ухилянтів до відповідальності.

Про таку «пропозицію» слідчий невідкладно повідомив своє керівництво і спецпрокуратуру, яка спільно із колегами задокументувала злочин», - заявили у ОГП.

Затримали підозрювану під час надання 8 тисяч доларів США авансу. Під час особистого обшуку у неї знайшли 35 тисяч доларів, документи, кілька мобільних телефонів та інші речові докази.

Наразі вирішується питання про обрання для жінки міри запобіжного заходу. Крім цього, перевіряється її причетність до аналогічних схем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи можуть ТЦК штрафувати чоловіків, які не були на обліку, але прийшли оновити дані – позиції судів

Прийшов оновити дані – отримав штраф: чи правомірно ТЦК штрафує чоловіків, які до цього не стояли на обліку чи втратили військовий квиток.

Державні службовці продовжують звільнятися з держслужби, негативні кадрові тенденції посилюються  – НАДС

На державній службі не вистачає близько 35 тисяч держслужбовців.

Іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати українське громадянство

Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроект, що дозволяє іноземцям, які служать у ЗСУ, отримати українське громадянство.

80-100 тисяч у працівників і більше 200 тисяч грн у керівництва – в яких держорганах виплатили найбільші зарплати

Середня зарплата в Україні зросла через міграцію і мобілізацію, але вона все одно не зрівняється із зарплатами у деяких держорганах, де керівник структурного підрозділу чи помічник отримує близько 100 тисяч грн.

Рустем Умєров на зустрічі з бізнесом щодо підвищення податків пояснив, що забезпечення виплат зарплат військовим є критично важливим

Під час зустрічі з бізнесом, на якій обговорювалося підвищення податків, міністр оборони Рустем Умєров підкреслив критичну необхідність пошуку 500 млрд на оборону.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Андрій Крусян
    Андрій Крусян
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду