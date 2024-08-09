С утвержденным кодом классификации должностей госслужбы согласны только 44% госслужащих – НАДС

Наиболее недовольными результатами классификации должностей оказались государственные служащие наиболее многочисленной категории госслужбы – категории «В».

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы сообщили о результатах изучения опыта внедрения новой системы оплаты труда на государственной службе.

По итогам опроса 22 тыс. государственных служащих, в частности, выяснилось, что с утвержденным классификационным кодом для своей должности соглашаются лишь 44% государственных служащих.

Вместе с тем, несогласными с утвержденным кодом для своей должности оказались 32% государственных служащих, а еще 15% госслужащих затруднились ответить на указанный вопрос.

Среди госслужащих, оказавшихся несогласными с определенным классификационным кодом, 27% сообщили, что причиной их несогласия является уровень оплаты труда, определяемый установленным кодом, а еще 5% отметили несоответствие функционала должности описанию определенной «семьи» должностей государственной службы.

Согласно данным НАДС, наиболее недовольными результатами классификации должностей оказались государственные служащие наиболее многочисленной категории госслужбы – категории «В».

В частности, это связано с тем, что среди государственных служащих категории «В» чаще встречаются случаи отсутствия доведения до их сведения классификационного кода должности, а также более низким уровнем оплаты труда.

Интересно, что еще 9% госслужащих сообщили, что вообще не знают о классификационном коде своей должности.

Также 15% госслужащих отметили, что им известны случаи увольнения с государственной службы в государственном органе, в котором они работают, в связи с несогласием сотрудника с результатами проведения классификации должностей.

Напомним, что процедура классификации должностей государственной службы проводилась в конце 2023 года и вызвала неоднозначную реакцию у госслужащих, в частности, из-за неспособности качественно повысить размер заработной платы многих категорий госслужащих.

Напомним, что на днях в НАДС сообщили об очередных кадровых проблемах в государственной службе.

Автор: Вячеслав Хрипун

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