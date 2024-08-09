На Закарпатье мужчина за $4500 предлагал военнообязанному пересечь границу с Румынией через реку Тиса

Закарпатец за 4500 долларов должен помочь военнообязанному пересечь границу с Румынией.

На Закарпатье будут судить местного жителя, который требовал 4500 долларов за переправку военнообязанного в Румынию. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

«Прокурор Раховского отдела Тячевской окружной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего мужчины по факту содействия незаконной переправке военнообязанных через границу за денежное вознаграждение (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Установлено, что закарпатец за 4500 долларов должен помочь военнообязанному пересечь границу с Румынией. Маршрут начинался с поселка Большой Бычков, где и проживал переправщик. До линии границы он с «клиентом» добрался до велосипедов, дальше путь последнего должен был пролегать через реку Тиса.

В конце мая, после получения денежного вознаграждения, житель Раховщины был разоблачен и задержан в 30 м от линии государственной границы.

В дальнейшем рассмотрение производства будет осуществлять Раховский районный суд.

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