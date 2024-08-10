Гоструда объясняет, нужно ли работодателю обучать людей оказанию медицинской помощи

Работодатель должен создать условия труда в каждом подразделении согласно действующим нормативно-правовым актам и обеспечить соблюдение требований законодательства о правах работников в области охраны труда.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, нужно ли работодателю обучать людей оказанию медицинской помощи.

Отмечается, что да, нужно.

Согласно ст. 13 ЗУ «Об охране труда» работодатель обязан создать на рабочем месте в каждом структурном подразделении условия труда в соответствии с нормативно-правовыми актами, а также обеспечить соблюдение требований законодательства о правах работников в области охраны труда и ст. 5 прав на охрану труда при заключении трудового договора в части условия трудового договора между работником и работодателем, где условия договора не могут содержать положений, противоречащих законам и другим нормативно-правовым актам по охране труда.

Следовательно, законодательные требования Типового положения о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда (НПАОП 0.00-4.12-05) указаны в разделе 1.Общие положения п. 1.2. предусматривает системную работу по непрерывному обучению по вопросам охраны труда должностных лиц и других работников, оказанию медицинской помощи пострадавшим от несчастных случаев, а сама реализация в системе «работодатель – работник» определена в г. 3 Организация обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда на предприятии , п. 3.1.

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