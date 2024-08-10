У Мін’юсті пояснили особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на ТОТ

Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території підлягає негайному виконанню.

У Міністерстві юстиції пояснили особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на ТОТ (тимчасово окупованій території).

Внаслідок збройної агресії російської федерації та тимчасової окупації частини території України постала необхідність встановлення факту народження або смерті особи на ТОТ у судовому порядку. Статтею 317 Цивільного процесуального кодексу України (далі – Кодекс) регламентовано особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України.

Заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, може бути подана батьками або одним з них, їхніми представниками, членами сім’ї, опікуном, піклувальником, особою, яка утримує та виховує дитину, або іншими законними представниками дитини до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника.

Заява про встановлення факту смерті особи може бути подана членами сім’ї померлого, їхніми представниками або іншими заінтересованими особами (якщо встановлення факту смерті особи впливає на їхні права, обов’язки чи законні інтереси) до будь-якого місцевого суду України незалежно від місця проживання (перебування) заявника. Подати заяву про встановлення факту народження дитини або смерті особи можна також через Державну систему «Електронний суд».

У заяві повинно бути зазначено:

- який факт заявник просить встановити та з якою метою;

- причини неможливості одержання документів, що посвідчують цей факт;

- докази, що підтверджують факт.

До заяви про встановлення факту народження потрібно додати:

- копії документів, що підтверджують народження дитини (медичне свідоцтво про народження, інші медичні довідки);

- копії паспортів та ідентифікаційних кодів батьків / одного з батьків;

- копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

- інші докази факту народження дитини (за наявності).

До заяви про встановлення факту смерті особи потрібно додати:

- докази, що підтверджують викладені заявником обставини (наприклад, письмові свідчення очевидців, фото з місця поховання, медичні документи про смерть тощо);

- копія документа, що посвідчує особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Справи про встановлення факту народження або смерті особи на ТОТ України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду. Згідно зі статтею 319 Кодексу у рішенні суду повинно бути зазначено відомості про факт, встановлений судом, мету його встановлення, а також докази, на підставі яких суд установив цей факт.

У рішенні про встановлення факту народження особи на ТОТ України, зокрема, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків.

Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на ТОТ України, визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню.

Рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на ТОТ України може бути оскаржено в загальному порядку, встановленому Кодексом. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Копія судового рішення видається учасникам справи, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи.

Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану, не замінює собою документів, що видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання зазначених документів.

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