Судебный процесс по делу о массовом изнасиловании во Франции переходит к заключительному этапу

Судебный процесс против Доминика и Жизель Пелико переходит к заключительной фазе.

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Во Франции продолжается судебный процесс, который касается бывших супругов Доминика и Жизель Пелико. Они обвиняются в организации массового изнасилования, которое длилось несколько лет. После 10 недель слушаний, дело переходит к заключительной фазе - выступлению юристов, сообщает BBC.

Доминика Пелико, которому сейчас около 70 лет, вместе с 50 другими обвиняемыми предстанет перед судом в городе Авиньон. Процесс стал широко обсуждаемым, поскольку Жизель Пелико отказалась от анонимности и позволила освещать дело в СМИ и перед общественностью.

В ноябре 2020 года Доминик Пелико признался, что в течение почти 10 лет он подвергал свою жену наркотическим средствам и привлекал десятки мужчин через Интернет для изнасилования ее в то время, когда она была без сознания. Полиция нашла тысячи видео на ноутбуке Пелико, с помощью которых удалось идентифицировать большинство его соучастников, хотя еще 21 обвиняемый остался неизвестным.

Большинство подсудимых отрицают свою виновность, утверждая, что они не знали, что женщина была без сознания, и поэтому не считали свои действия изнасилованием. Окончательный вердикт от коллегии судей, которая состоит из пяти человек, ожидается 20 декабря.

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