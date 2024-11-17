Судовий процес у справі про масове зґвалтування у Франції переходить до заключного етапу

Судовий процес проти Домініка та Жизель Пеліко переходить до заключної фази.

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У Франції триває судовий процес, який стосується колишнього подружжя Домініка та Жизель Пеліко. Вони обвинувачуються в організації масового зґвалтування, яке тривало кілька років. Після 10 тижнів слухань, справа переходить до заключної фази — виступу юристів, повідомляє BBC.

Домініка Пеліко, якому нині близько 70 років, разом із 50 іншими обвинуваченими постане перед судом у місті Авіньйон. Процес став широко обговорюваним, оскільки Жизель Пеліко відмовилася від анонімності і дозволила висвітлювати справу в ЗМІ та перед громадськістю.

У листопаді 2020 року Домінік Пеліко зізнався, що протягом майже 10 років він піддавав свою дружину наркотичним засобам і залучав десятки чоловіків через Інтернет для зґвалтування її в той час, коли вона була непритомною. Поліція знайшла тисячі відео на ноутбуці Пеліко, за допомогою яких вдалося ідентифікувати більшість його співучасників, хоча ще 21 обвинувачений залишився невідомим.

Більшість підсудних заперечують свою винуватість, стверджуючи, що вони не знали, що жінка була непритомною, і тому не вважали свої дії зґвалтуванням. Остаточний вердикт від колегії суддів, яка складається з п’яти осіб, очікується 20 грудня.

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