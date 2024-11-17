Велика Британії успішно випробувала крилату ракету SPEAR з дальністю до 100 км

Нова британська ракета SPEAR успішно пройшла випробування на полігоні в Швеції.

Джерело фото: mil.in.ua

Міністерство оборони Велика Британії повідомило про успішне випробування нової крилатої ракети класу «повітря-земля» SPEAR з дальністю бою до 100 км. Ракету з турбореактивним двигуном випробували на полігоні Відсель у Швеції, де її запустили з винищувача Eurofighter Typhoon компанії BAE Systems. Про це повідомила пресслужба Міноборони Британії.

«SPEAR – мала крилата ракета нового покоління з турбореактивним двигуном – успішно пройшла випробування після того, як її запустили з винищувача Eurofighter Typhoon від компанії BAE Systems на полігоні Відсель у Швеції», – йдеться у пресрелізі відомства.

Це перше використання ракети проти мішені, і вона показала свою ефективність. Ракета може бути застосована для знищення систем ППО, кораблів, танків, укріплених споруд та швидко рухомих машин. Планується, що SPEAR буде встановлена на винищувачах F-35, здатних діяти з авіабаз або авіаносців типу «Королева Єлизавета».

«Літаки F-35 зможуть нести відразу вісім ракет SPEAR», – зазначив заступник міністра оборони Велика Британії Люк Поллард.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.