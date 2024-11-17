Великобритания успешно испытала крылатую ракету SPEAR с дальностью до 100 км

Новая британская ракета SPEAR успешно прошла испытания на полигоне в Швеции.

Источник фото: mil.in.ua

Министерство обороны Великобритании сообщило об успешном испытании новой крылатой ракеты класса «воздух-земля» SPEAR с дальностью боя до 100 км. Ракету с турбореактивным двигателем испытали на полигоне Видсель в Швеции, где ее запустили с истребителя Eurofighter Typhoon компании BAE Systems. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

«SPEAR - малая крылатая ракета нового поколения с турбореактивным двигателем - успешно прошла испытания после того, как ее запустили с истребителя Eurofighter Typhoon от компании BAE Systems на полигоне Видсель в Швеции», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Это первое использование ракеты против мишени, и она показала свою эффективность. Ракета может быть применена для уничтожения систем ПВО, кораблей, танков, укрепленных сооружений и быстро движущихся машин. Планируется, что SPEAR будет установлена на истребителях F-35, способных действовать с авиабаз или авианосцев типа «Королева Елизавета».

«Самолеты F-35 смогут нести сразу восемь ракет SPEAR», - отметил заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард.

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