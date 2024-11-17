Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области открыли пункты несокрушимости

19:28, 17 ноября 2024
В Одесской области в территориальных подразделениях полиции обустроены пункты несокрушимости с электроснабжением и теплом.
В Одесской области открыли пункты несокрушимости
Источник фото: zmist.pl.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области в территориальных подразделениях полиции созданы пункты несокрушимости для жителей, которые могут столкнуться с длительными перебоями в электроснабжении или отоплении. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Эти пункты обеспечивают комфорт в случае чрезвычайных ситуаций, предлагая свет, интернет, альтернативное питание и тепло для обогрева или зарядки мобильных устройств.

В пунктах постоянно находятся полицейские, к которым можно обратиться за помощью по вопросам безопасности или правопорядка. Жители области могут найти ближайшие пункты несокрушимости в перечне по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Об отсутствии провокации со стороны обличителя свидетельствуют инициативные действия взяточника – Верховный Суд объяснил, как отличить провокатора от обличителя

Обличители могут получить миллионы гривен вознаграждения, что создает риск провокации с их стороны – в Верховном Суде объяснили, как отделить отсутствие провокации со стороны обличителя.

Раде рекомендуют одобрить изменения в Гражданский кодекс по усилению защиты прав добросовестного приобретателя

Как отмечают депутаты, действующая редакция Гражданского кодекса в части нормативного регулирования виндикационных и негаторных исков, исковой давности влечет формирование за последние годы неоднозначной судебной практики на уровне Верховного Суда.

Полицейский направил адвокату для подготовки апелляционной жалобы информацию, которая оказалась служебной, и получил проблемы – что решил суд

Полицейский обвинялся в том, что он переслал адвокату информацию о дислокации нарядов патрульной полиции, но суд указал, что вина капитана полиции не доказана.

Если в договоре определен денежный эквивалент в долларах, сумма, подлежащая уплате в гривнах в случае судебного спора между сторонами, определяется по курсу на день исполнения судебного решения – БП ВС

Большая Палата Верховного Суда объяснила, что сумма, подлежащая уплате в гривнах, определяется исполнителем на момент совершения должником платежа в ходе исполнения судебного решения.

Верховный Суд: отсутствие информации о прекращении выплаты пенсии на территории государств-участников СНГ не может являться основанием для отказа в назначении и возобновлении выплаты пенсии по новому месту жительства пенсионера

Не предусмотрено такое условие для выплаты пенсии, как предоставление лицом документов, подтверждающих прекращение выплаты пенсии на территории, где лицо ранее получало пенсию.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Клименко
    Оксана Клименко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олена Кондратюк
    Олена Кондратюк
    заступник голови Верховної Ради України
  • Олена Горбань
    Олена Горбань
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Лариса Бабайлова
    Лариса Бабайлова
    суддя Деснянського районного суду міста Києва