В Одесской области открыли пункты несокрушимости

В Одесской области в территориальных подразделениях полиции обустроены пункты несокрушимости с электроснабжением и теплом.

Источник фото: zmist.pl.ua

В Одесской области в территориальных подразделениях полиции созданы пункты несокрушимости для жителей, которые могут столкнуться с длительными перебоями в электроснабжении или отоплении. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Эти пункты обеспечивают комфорт в случае чрезвычайных ситуаций, предлагая свет, интернет, альтернативное питание и тепло для обогрева или зарядки мобильных устройств.

В пунктах постоянно находятся полицейские, к которым можно обратиться за помощью по вопросам безопасности или правопорядка. Жители области могут найти ближайшие пункты несокрушимости в перечне по ссылке.

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