В Одеській області відкрили пункти незламності

На Одещині у територіальних підрозділах поліції облаштовані пункти незламності з електропостачанням та теплом.

Джерело фото: zmist.pl.ua

На Одещині у територіальних підрозділах поліції створені пункти незламності для жителів, які можуть зіткнутися з тривалими перебоями в електропостачанні чи опаленні. Про це повідомила поліція Одеської області.

Ці пункти забезпечують комфорт у разі надзвичайних ситуацій, пропонуючи світло, інтернет, альтернативне живлення та тепло для обігріву або зарядки мобільних пристроїв.

У пунктах постійно перебувають поліцейські, до яких можна звернутися за допомогою з питань безпеки або правопорядку. Жителі області можуть знайти найближчі пункти незламності у переліку за посиланням.

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