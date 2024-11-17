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Глава МЗС Британії засудив російську атаку по енергетичній інфраструктурі України

17:34, 17 листопада 2024
Девід Леммі: росія намагається зламати дух України ударами по енергетичних об'єктах, проте їй не вдасться.
Глава МЗС Британії засудив російську атаку по енергетичній інфраструктурі України
Джерело фото: Getty Images
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Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що росія намагається послабити рішучість України ударами по її енергетичній інфраструктурі. У своєму повідомленні в соцмережі Х він підкреслив, що ці атаки, здійснені напередодні третьої зими війни, лише демонструють намагання Кремля зламати дух українського народу.

«Жалюгідні удари росії по енергетичній інфраструктурі України напередодні третьої зими війни в Україні ще раз демонструють бажання Путіна послабити рішучість країни, яка, як він думав, буде переможена за лічені дні. Це не спрацює. Ми стоїмо з Україною. Сьогодні і стільки, скільки буде потрібно», — написав Леммі.

Британія і надалі підтверджує свою непохитну підтримку України в боротьбі з агресією росії.

Нагадаємо, ворог здійснив чергову масовану атаку. Росіяни атакують об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Також росія обстріляла теплоелектростанцію ДТЕК — серйозно пошкоджено обладнання.

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МЗС енергетика Велика Британія обстріл

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